IFCN reúne especialistas em invertebrados

O IFCN, em conjunto com o grupo de especialistas em invertebrados das ilhas do Atlântico da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN SSC AIISG) promovem, entre hoje e amanhã, dois workshops inseridos na elaboração da estratégia de conservação do escaravelho longicórnio do Ilhéu de Fora (Ilhas Selvagens), num evento a decorrer no auditório do edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Leia a nota de imprensa do IFCN:

Estes dois eventos surgem na sequência do projeto “Assessing to plan for Madeira’s genetically unique and threatened endemic longhorn beetle Deucalion oceanicum”, financiado pela UICN ao abrigo do programa EDGE, em colaboração com a Re:wild (https://www.rewild.org/).

O objectivo primordial do projeto passa pela recolha de dados que permitam a avaliação do estado de conservação do escaravelho longicórnio Deucalion oceanicum, endémico e monotípico do Ilhéu de Fora (Ilhas Selvagens), os quais deverão constar num documento abrangente sob a forma de uma estratégia de conservação. Esta é uma espécie endémica que ocorre somente no Ilhéu de Fora, nas Ilhas Selvagens, sendo o único representante do seu género e cujo efetivo populacional estima-se em menos de cinquenta indivíduos maturos, encontrando-se em perigo critico de conservação.

Hoje decorreu o workshop “Conservação de Invertebrados em Ilhas Oceânicas”, destinado ao público em geral, onde foram partilhados, por especialistas, em taxonomia, conservação in-situ e ex-situ vários casos de estudo de conservação de invertebrados em ilhas oceânicas.