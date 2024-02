IFCN já interveio em 5 hectares para pasto do gado bovino na Calheta

Como consequência dos incêndios ocorridos no mês de outubro de 2023 que afetaram uma parte significativa de área utilizada para pasto do gado bovino afeto às Cooperativas de criadores de gado do Concelho da Calheta, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, visitou os trabalhos que, desde essa altura, decorrem no sentido de recuperar as áreas afetadas.

Atendendo à dimensão e às características dos ecossistemas afetados, o tratamento e recuperação desta área ardida está a ser efetuada através de uma intervenção que visa o restauro da área promovendo a limpeza e preparação do terreno para criação de pasto, assegurando os fluxos de bens e serviços necessários à manutenção das condições ecológicas das áreas atingidas e das condições socioeconómicas das populações envolvente numa ótica bidimensional: a biofísica e a socioeconómica.

Com recurso a meios próprios, o IFCN está a colaborar diretamente com as cooperativas de criadores de gado da zona no sentido de promover a recuperação de pastagens nas zonas afetadas pelos incêndios de outubro 2023.

Com uma abordagem proativa, o IFCN está, com recurso a máquinas, a mobilizar e preparar o terreno para serem efetuadas sementeiras que promovam o rápido crescimento de erva e um rápido a restauro das suas pastagens e, por conseguinte, revitalizar o pastoreio.

Este esforço visa, não apenas, mitigar os impactos económicos nos criadores de gado, mas também contribuir para a conservação ambiental, promovendo a regeneração das áreas afetadas.

Até ao momento, estima-se ter já intervencionado cerca de 5 hectares, pretendendo-se exportar esta intervenção para outros locais afetados.