O hotel cinco estrelas de PortoBay Hotels & Resorts remodelou várias zonas sociais tornando-as “mais modernas, luminosas e confortáveis”.

O hotel The Cliff Bay, ex-líbris 5 estrelas do grupo PortoBay na ilha da Madeira, levou a cabo uma renovação de várias zonas sociais. Lobby da receção, lower lobby, restaurante Rose Garden e o lounge Navegadores foram as principais áreas intervencionadas, num projeto que “combina harmoniosamente o estilo clássico do hotel com toques contemporâneos e modernos”, refere uma nota de imprensa enviada à redação que destaca que “o foco é sempre elevar a experiência dos seus hóspedes.”

Eis as renovações realizadas pela unidade hoteleira:

“As novidades começam logo à entrada com a nova decoração do lobby da receção, que se apresenta agora com o piso renovado e mobiliário em tons mais claros, tornando espaço mais luminoso e convidativo, desde o momento em que os hóspedes entram no hotel.

No piso inferior, o lower lobby apresenta uma decoração contemporânea, de tons claros, proporcionada pela substituição total do piso de alcatifa, mobiliário e materiais têxteis. Este é, de resto, o visual que se estende até ao pátio interior do Cliff Bar, que também apresenta novas peças de mobiliário, enquadradas por vegetação abundante cuidadosamente realçada através do projeto de iluminação, formando uma espécie de jardim interior. O interior do bar também foi intervencionado acompanhando o estilo sereno do pátio e do lower lobby.

Já o restaurante Rose Garden viu a sala ser totalmente renovada. O ambiente está acolhedor e predominam os tons claros e as madeiras em contraste com os verdes da decoração e das plantas que acompanham a vegetação e as flores do jardim localizado mesmo em frente e que dá nome ao restaurante.

O lounge Navegadores tem uma nova decoração e foi retirada a caixilharia das vidraças oferecendo agora uma vista ampla sobre o mar, reproduzindo uma sensação de vista cruzeiro.”