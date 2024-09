Bom dia! É segunda-feira!

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, pelas 9h30, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3, Coronel João Bernardino.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa a partir das 10h00, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nas comemorações do 51º aniversário desta infraestrutura.

* Acontece hoje, pelas 17h30, a inauguração do Hospital da Luz Clínica da Carreira. A cerimónia decorre nas instalações desta nova unidade da Luz Saúde na Região, à Rua Câmara Pestana, nº 24. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque marcará presença no evento.

* Depois do sucesso das últimas edições, o Drive-In Cinema volta ao Madeira Shopping para animar a reentrée. Entre os dias 9 e 13 de setembro, de segunda a sexta-feira, há cinco filmes para serem vistos no conforto do carro. A iniciativa é de entrada gratuita e decorre às 20h30, no parque de estacionamento coberto do Piso 2. Esta 7.ª edição arranca hoje com o thriller de ação “Poker Face”.