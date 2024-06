A Horários do Funchal informou em comunicado que irá implementar, a partir do dia 1 de julho, alterações nas últimas paragens na zona da Avenida do Mar em algumas das carreiras urbanas.

“Este reajustamento permitirá diminuir o número de circulações na Avenida do Mar e das C. Madeirenses, contribuindo para reduzir as emissões de CO2, aumentar a eficiência do serviço, atenuar o trânsito no centro do Funchal e manter o nível de acesso dos passageiros aos vários pontos da cidade em condições de segurança e comodidade”, refere um comunicado da Horários do Funchal.

Assim, foram efetuadas as seguintes alterações:

- Carreiras: 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 13, 14, 15, 15B, 16, 24, 46 e 92 passam a terminar na paragem Praça Povo (2) ;

- Carreiras: 15B (via Viveiros), 20 e 21 passam a terminar na paragem Alfândega (154) ;

- Carreiras: 7, 22, 29, 36, 37, 38, 39 e 47 passam a terminar na paragem Praça Autonomia, D (156A) ;