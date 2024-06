Homenageados surpreendidos e gratos pelas distinções do 10 de junho

Tiveram início as cerimónias alusivas ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Palácio de São Lourenço.

Um evento que conta com a presença das mais altas individualidades regionais, como os presidentes do parlamento regional e do Governo Regional e do Bispo do Funchal.

São agraciados pelo presidente da República Maria Amélia Carreira Rebelo, com o título de Comendador da Ordem da Liberdade, Zélia Maria Ferreira Gomes, com o Grau de Oficial da Ordem do Mérito, Saturnino Figueira da Silva, com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito, e Associação Presença Feminina, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

Momentos antes da cerimónia, os agraciados confessaram aos jornalistas o seu orgulho, surpresa e gratidão pelo reconhecimento da sua missão na Região.