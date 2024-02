É dia de vestir o disfarce e desfilar, ao ritmo de muito samba. E quem sabe ganhar prémios.

- No Porto Santo, o desfile de Carnaval, pelas ruas da cidade, está agendado para as 15h00, que este ano conta com a participação de duas trupes: ANIMAD e Geringonça. Após o desfile, Cristina Barbosa canta Ivete Sangalo, na Praça do Barqueiro.

- No Funchal, o Cortejo Trapalhão a partir das 16h00. Entre as 14h00 e as 15h30, os interessados em participar devem inscrever-se na Avenida Francisco Sá Carneiro em frente à discoteca Vespas. A entrega de prémios ocorre no palco da Praça da Restauração, a partir das 18h00.

- A partir das 16h00, na cidade do Caniço, o habitual cortejo de Carnaval. No palco montado, no Largo Padre Lomelino, todas as trupes irão apresentar a sua batuca. A animação vai contar com DJ Afonso até às 21h00.

- Na Casa do Povo de São Roque do Faial, pelas 16h00, há convívio de Carnaval e concurso ‘Melhor Disfarce’