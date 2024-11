Bom dia!

- Começa às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a reunião plenária desta quarta-feira. Na ordem de trabalhos constam 16 pontos.

- Na Calheta, junto aos jardins dos Paços do Concelho, às 10h30, decorre a abertura da campanha regional ‘Click na Mudança Contra a Violência Doméstica’.

- O salão nobre do Governo Regional acolhe, às 11h00, a cerimónia de assinatura dos contratos-programa, com quatro entidades: Delegação da RAM da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer; Instituição S. João de Deus – Casa de Saúde S. João de Deus; Associação para pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’; Associação da Madeira de Esclerose Múltipla – AMEM.

- Pelas 14h00, no Parlamento regional, é ouvido, em audição, o geólogo João Baptista, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’.

- A artista Hanamaro Chaki inaugura, às 14h00, no edifício da Câmara Municipal do Funchal, 2.º Piso, a exposição ‘A Mãe Mar’, composta por 14 quadros.

- A Quinta do Furão, em Santana, recebe, a partir das 14h30, o VI Encontro Anual do Clube de Produtores Continente da Madeira.

- Às 15h00, o Município do Funchal entrega Bolsas de Mérito e Valor a 15 jovens, no salão nobre dos Paços do Concelho.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias é o palco do Madeira PianoFest 2024. Esta tarde, pelas 18h00, assista ao recital de piano a quatro mãos, H4ANDS DUO – António Luís Silva & Tiago Nunes.

- A Orquestra de Bandolins da Madeira protagoniza, às 21h00, um concerto no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.