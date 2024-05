Heliportos no Funchal e no Porto Moniz ainda este ano

O Governo Regional que tentar que, até o fim do ano, tenhamos as estações de heliporto no Funchal e no Porto Moniz (reabilitação). Garantia deixada na cerimónia de assinatura do protocolo com a empresa HELIBRAVO.

Pedro Ramos lembra a área de lazer, tal como havia antes. Aliás, o presidente do Governo Regional em exercício já havia manifestado este desejo recentemente.