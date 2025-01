A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Ponta do Sol assinalou, esta terça-feira, “um marco importante na sua trajetória”, com a cerimónia de hastear da ‘Bandeira Verde Eco-Escolas’. Este reconhecimento, de acordo com a direção da escola, “sublinha o compromisso da instituição com a educação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis”.

A cerimónia contou com a presença de diversos representantes institucionais, incluindo a Câmara Municipal da Ponta do Sol, a Direção Regional do Ambiente, a Direção Regional de Educação, a Associação Avesso, a Casa do Povo da Ponta do Sol, a CPCJ – Ponta do Sol, e a Escola Secundária da Ponta do Sol, “além de outros parceiros locais que têm contribuído para o sucesso deste projeto”.

“O Programa Eco-Escolas desempenha um papel essencial na área da educação, promovendo a sensibilização ambiental e incentivando ações concretas junto da comunidade escolar. Este programa visa formar uma geração mais consciente e preparada para enfrentar os desafios ambientais, tanto a nível global como local”, pode ler-se num comunicado enviado pela escola às redações.

Para a EB1/PE/C da Ponta do Sol, “a participação no Programa Eco-Escolas transcende a simples implementação de atividades ambientais; é uma oportunidade de consolidar a imagem da escola como um modelo de responsabilidade ecológica. A Bandeira Verde hasteada simboliza o empenho conjunto de alunos, professores e colaboradores em prol de um futuro mais sustentável.”

Os coordenadores do programa Eco-Escolas, José Martins e Fernando Cabeceiro, destacaram a importância de uma educação ambiental conectada com a natureza: “Longe das paredes de cimento e do som constante das notificações, a natureza revela-se como um espaço infinito de aprendizagem. Basta olhar para o solo de uma floresta e encontrar a história do tempo: folhas que caíram e se tornaram nutrientes, troncos de árvores que marcaram o passar dos anos como um diário em anéis. Há uma mensagem clara, tão simples e ao mesmo tempo tão urgente: tudo está conectado, e nada no ciclo da vida é supérfluo.”

Durante a cerimónia, os presentes tiveram ainda a oportunidade de conhecer e entoar o ‘Hino Eco-Escolas’ e ouvir ainda uma dramatização e a declamação de poemas sobre a importância de cuidar do ambiente. A cerimónia encerrou com uma atividade prática de plantação de alfaces e pimentões na horta da escola, seguida por um simbólico “chá de honra”.

No comunicado enviado às redações, a comunidade educativa faz ainda um agradecimento especial aos coordenadores Eco-Escolas em 2023/2024, Paulo Aguiar Setim e Olga Carvalho.