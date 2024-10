Com o fim do mês de outubro, o país divide-se entre duas celebrações: o Pão-por-Deus e o Halloween, uma influência cada vez mais marcante nas novas gerações.

Pão-por-Deus continua a manter-se vivo em escolas e várias instituições, mas nas últimas décadas esta tradição tem repartido atenções com as ‘doçuras e travessuras’ do Halloween. Este é o tema da rubrica ‘Antes e Depois’, que pode ser lida na íntegra na edição impressa deste sábado do JM.

Volvidas mais de três décadas, o certo é que são já muitas as pessoas que comemoraram o 31 de outubro, decorando as suas casas com abóboras e figuras assustadoras e vestindo os mais novos com trajes à altura para irem pedir “doçura e travessura”.

Esta prática coincide com a véspera do Dia de Todos os Santos, celebrado a 1 de novembro, altura em que se realiza também o pão-por-Deus, um peditório antigo semelhante em que as crianças vão de porta em porta para encher os sacos com doces, fruta e frutos secos. Em outros tempos, em que os moldes eram ligeiramente diferentes, os jovens entoavam ainda cantigas para agradecer a quem os recebesse.

Mais do que ser um rito da Igreja Católica, este é um costume tradicional que continua a ser assinalado nas escolas e em algumas instituições, embora o Dia das Bruxas que, por esta altura invade muitas montras de lojas e espaços comerciais, ganhe cada vez mais visibilidade.

“O Halloween é um costume estrangeiro, americano. Nada tem a ver com a nossa tradição. Em vez de exaltar a santidade e a caridade, convoca os espíritos dos mortos... Mas, claro: é mais comercial do que o pão-por-Deus!”, constata ao JM D. Nuno Brás.

Leia mais na edição impressa do JM, na qual apresentamos também um roteiro pelos eventos previstos para noite que é considerada a mais assustadora do ano.