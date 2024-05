Victor Freitas, líder da bancada parlamentar do PS, reage à sondagem da Católica para a RTP que atribui 14 deputados ao Partido Socialista. A verificar-se representa um aumento de três deputados, dado que os socialistas elegeram 11 nas legislativas de há oito meses. O que também significa uma porta aberta para eventuais acordos com o JPP, força política com a qual o PS não fecha portas.

“Esta primeira projeção permite salientar que há uma clara vontade de mudança na região e é alicerçada naquilo que os políticos foram dizendo ao longo da campanha”, lembrando Victor Freitas que o CDS, IL, PAN e Chega não fariam parte de uma solução com o PSD, conforme os próprios o transmitiram. Para o PS, estes partidos agora “não têm condições de dar o dito por não dito”, frisou esclarecendo ser prematura uma análise mais detalhada.

“Pode existir uma maioria à esquerda ou com a direita”, salientou Victor Freitas.“Desde o início, o líder do partido o que disse é que havia duas linhas vermelhas”, no caso com o Chega e PSD.