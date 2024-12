O Grupo Sousa concluiu, recentemente, a instalação de 35 desfibrilhadores nos seus edifícios em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, no âmbito do Programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE).

O programa, que pretende não só proporcionar aos colaboradores e visitantes do Grupo Sousa uma resposta rápida perante emergências do foro cardíaco, mas também colocar à disposição da sociedade civil meios técnicos e humanos para o efeito, envolveu a formação e certificação de 140 profissionais, tornando-os aptos a realizar corretamente manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) com utilização de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE).

Os edifícios do Grupo Sousa estão agora equipados com um DAE, estando estes dispositivos médicos disponíveis para uso da comunidade, sendo que nas várias instalações existem profissionais com formação em Suporte Básico de Vida.

Em alinhamento com o ODS 3 (Saúde de Qualidade), o Grupo Sousa prossegue a sua política e missão de compromisso com a saúde e segurança das suas pessoas, populações e comunidades onde se insere, promovendo e apoiando iniciativas que ajudam a salvar vidas.

“O Desfibrilhador Automático Externo (DAE) é um equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória (PCR), que tem como função aplicar uma carga elétrica no tórax. Este dispositivo aumenta a probabilidade de sobrevivência e salvaguarda a qualidade de vida das pessoas que possam sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Pode ser utilizado por não profissionais de saúde, preferencialmente com formação em Suporte Básico de Vida (SBV)”, explica o grupo, em comunicado.