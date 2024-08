Grupo com origem na Ribeira Brava detém a 100% a DataRede, que continua a se afirmar no panorama de gestão de estacionamentos de rua e parques, em Portugal, e não só.

No seu portefólio, Sever do Vouga, Lamego e São João da Madeira juntam-se a Setúbal, Matosinhos, Peso da Régua, Beja e também à forte presença nos Açores, nomeadamente Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Praia da Vitória e Angra do Heroísmo.

Vítor Mendes é o diretor executivo da DataRede e partilha com o JM a enorme competitividade que impera em cada concurso público e as razões da empresa apresentar bons preços: produz o seus próprios parcómetros e software.

Essa decisão arrojada da ACIN, há alguns anos atrás, e essa visão de futuro e perspetiva antecipada de potenciais negócios, permite-lhe agora estar hoje entre os melhores e com redobradas ambições de chegar a mais municípios.

