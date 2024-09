Greve dos enfermeiros: Pedro Ramos contraria números do Sindicato

A greve convocada para hoje e amanhã teve a “adesão de 68% de enfermeiros, mas foi, entretanto, suspensa”, disse Pedro Ramos à entrada da cerimónia de vinculação de novos profissionais de enfermagem

Recorde-se que ao final da manhã o Sindicato dos Enfermeiros falava em cerca de 90% de adesão. A classe, recorde-se, luta pela valorização da grelha salarial e por mecanismos que compensem o risco e penosidade inerentes à profissão.

De resto, são 95, os novos enfermeiros que hoje, iniciam, formalmente, o início da carreira.Até final do ano, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil espera a abertura de concurso para 200.

A Cerimónia de Vinculação à Profissão de enfermeiro, que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, conta com a presença do Governo Regional. Refira-se que Miguel Albuquerque chegou atrasado, por ter ficado retido durante uma hora no aeroporto, por falta de slots. Disse que foi sinal de que há muito turismo a vir para a Madeira, pedindo desculpa pelo atraso.