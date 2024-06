A secretária regional da Agricultura e Ambiente admite que a ação climática obrigou, de há dois anos para cá, a uma intervenção de raiz no sentido de melhorar a produção da cereja. Durante a visita à Festa da Cereja, este domingo, no Jardim da Serra, Rafaela Fernandes admitiu que já tivemos uma maior área do que aquela que é aproveitada.

E disse que, se o ORAM24 for chumbado, “vamos ter o impedimento de concretizar o plano estratégico previsto para a cereja e que já teve início com acompanhamento científico”. Questionada sobre se corremos o risco de perder a produção de cereja, a governante disse que o Executivo tudo irá fazer no sentido de isso não acontecer.

Relativamente à produção, esteve nas 75 toneladas, valor mais ou menos igual ao do ano passado. Disse ainda que dos 436 agricultores, apenas 4 marcaram presença neste evento que assume também um cariz cultural. A organização da iniciativa está a cargo da Casa do Povo do Jardim da Serra.