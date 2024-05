A manchete da edição de hoje do JM revela que depois da tomada de posse no dia 6, segue-se a discussão e aprovação do Programa de Governo entre os dias 18 e 20 de junho. É este o desafio de Albuquerque, que pretende ter o Orçamento Regional aprovado logo em meados de julho. PAN, IL e Chega abrem a porta a negociações, e o CDS impõe 80% das suas medidas. José Prada e Rubina Leal são apontados a continuar como vice-presidentes da ALM, e Paulo Cafôfo suspende mandato na República para assumir a liderança do PS no Parlamento madeirense.

Em destaque está também um casal que provoca terror nos Canhas. Um homem e uma mulher, identificados pela população como autores de assaltos e ameaças, estão a gerar pânico e preocupação naquela freguesia da Ponta do Sol. O presidente da Junta, Norberto Pita, lamenta o “arrastar” de uma situação que classifica como “perigosa”.

Saiba ainda que a ARAE e a GNR apreenderam uma centena de alimentos, que a PSP tem intensificado os patrulhamentos em áreas de consumo de álcool, e que o Congresso do Empreendedorismo vai chegar ao Brasil.