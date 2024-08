O incêndio que começou a 14 de agosto está dominado, e as operações encontram-se na fase de rescaldo. Esta a garantia da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do Gabinete de Comunicação e Sensibilização PROCIV-Madeira.

No terreno, ainda segundo a mesma nota, estão mobilizados mais de 70 operacionais, incluindo elementos de diversos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, Bombeiros dos Açores e da Força Operacional Conjunta (FOCON), que continuam a trabalhar para evitar reacendimentos.

Hoje, às 14h, chegou à Madeira, a equipa de substituição dos bombeiros dos Açores, para garantir a continuidade das operações de vigilância ativa e rescaldo.

“Expressamos o nosso profundo agradecimento a todos os que contribuíram para o combate a este incêndio, incluindo os bombeiros da RAM, a Cruz Vermelha Portuguesa, bombeiros dos Açores, FOCON, equipas helitransportadas do H-35, equipas dos aviões Canadair, IFCN, GNR, PSP, Comando Operacional da Madeira (COM), Empresa Horários do Funchal, bem como todas as empresas públicas e privadas, e cidadãos voluntários que disponibilizaram o seu apoio e recursos de múltiplas formas durante todo este período. O esforço conjunto e a dedicação de todos foram essenciais para controlar e combater este incêndio”, diz a nota.