O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia manifestou, esta manhã, na Conferência dos Representantes dos Partidos, a disponibilidade do Governo Regional “em negociar na especialidade o próximo Orçamento Regional com todas as forças políticas, nos próximos dois dias”, revelou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Os partidos ficaram de dizer ao Governo se estão dispostos ou não para fazer essa negociação”, avançou José Manuel Rodrigues.

As propostas de Orçamento e o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da RAM (PIDDAR) para 2025 serão discutidas no Parlamento madeirense entre os dias 9 e 11 de dezembro. No dia 9, terá lugar a “sessão de abertura com a votação na generalidade. E se o Orçamento passar a votação final global será no dia 11 de dezembro”, explicou o presidente da ALRAM-

Para do dia 17 de dezembro mantém-se a discussão da moção de censura apresentada pelo Chega e para o dia 18 foi marcado um plenário para a discussão e votação final global de diplomas que estão pendentes, e que “são importantes, do Governo Regional e dos partidos”.