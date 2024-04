Bom dia!

O concurso para a construção de um conjunto de açudes na ribeira da Serra de Água acaba de ser anulado. A decisão é justificada pela Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas com a alteração do projeto. A obra, no valor de 7 milhões de euros, passa para o próximo governo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o 25 Abril. “É difícil expressar a alegria de conquistar a liberdade”. Guida Vieira recorda com entusiasmo e orgulho as lutas de Abril. Afirma que, sem a Revolução, a Madeira não seria o que é, nem haveria Autonomia. E lembra que “as mulheres não tinham nada. Conquistámos tudo e tudo foi muito difícil”.

Saiba ainda que Grupo Barceló passa a quatro unidades ; que Continente vendeu mais de mil toneladas de produtos regionais e que a Madeira tem 7.536 desempregados.

Buscas na Câmara do Porto Moniz geram aviso de Albuquerque é outro assunto de relevo. Presidente do Governo alerta para efeito de denúncias anónimas.

Não perca ainda as Ocorrências. EMIR e Bombeiros salvam mulher em Machico; Turista teve de ser assistida no Pico do Areeiro e Cinco feridos ligeiros em acidente com autocarro. Despiste provocou forte susto no Estreito da Calheta.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.