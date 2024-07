A GDG Madeira, em parceria com a Região Madeira da Ordem dos engenheiros, através do Colégio Regional de Engenharia Informática, vai apresentar, no próximo dia 8 de julho, uma mesa-redonda intitulada “Da Academia à Indústria Através de uma Startup: Como fazê-lo com sucesso?”.

Este evento, que terá lugar na Sede Regional da Ordem dos Engenheiros a partir das 18h45, será uma oportunidade para explorar e partilhar experiências e conhecimentos sobre a transição do ambiente académico para o mundo empresarial através da criação de startups.