A Genus - Associação de Defesa do Património da Madeira anuncia o lançamento de um roteiro de arquitetura religiosa e o segundo ciclo de conferências sobre o património a ter lugar dia 23 de outubro no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A informação foi adiantada hoje, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado por todo o mundo a 18 de abril. Nesta data, a Genus considera fundamental salientar a importância não apenas dos monumentos, mas também de outros edifícios que, embora não possuam um caráter monumental, detêm um elevado interesse arquitetónico e histórico.

“A preservação desses edifícios, sejam eles sublimes monumentos ou construções mais modestas, contribui significativamente para a manutenção da identidade cultural e histórica das comunidades em que estão inseridos”, começa por referir a entidade, através de um comunicado enviado à redação.

A Genus vinca que tem procurado contribuir ativamente nesta temática, promovendo diversas atividades nos últimos anos. Nesse sentido, destaca a realização da primeira edição do ciclo de conferências Intervenções sobre o Património, proporcionando um espaço para o debate e troca de conhecimentos interdisciplinares sobre estratégias de preservação. Além disso, menciona a primeira edição da revista Alínea que tem procurado abordar temas relevantes relacionados com o património, ampliando o diálogo e o entendimento público sobre questões paralelas.

Ademais, aponta que a “parceria com a RTP-Madeira na rubrica do património foi fundamental para dilatar a consciência coletiva e o interesse da população local sobre a importância da preservação do património cultural”. No leque contempla ainda o workshop de Boas Práticas na Conservação do Património Edificado que “proporcionou capacitação e disseminação de conhecimento técnico entre profissionais e diversos entusiastas”, entre outros.

A finalizar, a Genus anunciou que estão a ser preparadas a segunda edição do workshop e, como já referido, o lançamento de um roteiro de arquitetura religiosa abrangendo a totalidade do território madeirense, reafirmando o compromisso com a preservação e valorização do património cultural da Madeira.

Além disso, haverá ainda o então segundo ciclo de conferências intervenções sobre o património terá lugar no dia 23 de outubro no Teatro Municipal Baltazar Dias.