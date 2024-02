Devido às condições meteorológicas adversas no período da tarde de amanhã, quinta-feira, a ‘Garouta do Calhau’ decidiu adiar o desfile de Carnaval previsto para este dia.

“Por tal, vimos informar que a realização do desfile do Carnaval Solidário, será adiada para o dia de 16 fevereiro (sexta-feira), com início às 14h30 em frente à Sé, o cortejo e espetáculo contará com a presença de aproximadamente 600 foliões, provenientes de diversas instituições de cariz social”, escreve a instituição.