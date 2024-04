O PCP informa que as cerimónias do funeral de Rui Nepomuceno terão lugar no próximo domingo, dia 21 de abril, pelas 11h no Cemitério de São Martinho, no Funchal.

“A Direcção Regional do PCP na Madeira já manifestou o seu pesar pelo falecimento de Rui Nepomuceno, militante e dirigente do Partido Comunista Português.

A esta expressão de condolências e pesar associou-se o Secretário-Geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo, tendo transmitido à família e à Organização Regional do PCP na Madeira a sua solidariedade, endereçando, em nome pessoal «sentidas condolências e um abraço fraterno».

Também o anterior Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa, enviou à família de Rui Nepomuceno uma mensagem de condolências dizendo que, «nas horas mais difíceis, em que se convocavam os homens de coragem lá estava ele nos momentos necessários. Saberemos honrar a sua memória!»

Atendendo a que várias pessoas se dirigiram ao Centro de Trabalho do PCP no Funchal, na Rua João de Deus n.º 12, revelando vontade de expressar a sua solidariedade para com Rui Nepomuceno e a sua família, foi aberto um livro de pesar para todos quantos queiram dizer das suas condolências pelo falecimento de Rui Nepomuceno”, é acrescentado na nota às redações.