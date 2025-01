Um grupo de madeirenses juntou-se hoje à manifestação silenciosa que os funcionários judiciais do País fizeram em Lisboa, à porta do Supremo Tribunal de Justiça, onde decorreu esta tarde a cerimónia de abertura do ano judicial.

Seis madeirenses deslocaram-se da Madeira para Lisboa para participar da concentração e a estes juntaram-se outros dois madeirenses que estão a trabalhar no Continente mas que pretendem ser transferidos para a ilha.

A concentração dos funcionários judiciais foi promovida pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ).

No total, cerca de cem funcionários judiciais aderiram ao protesto e instalaram um altar pela carreira dos oficiais de justiça em frente ao Supremo Tribunal de Justiça.

“Aqui jaz a carreira de oficial de justiça, 1212-2025”, podia ler-se numa lápide de cartão, ladeada por duas coroas e acompanhada de quase duas dezenas de velas acesas.

A vigília convocada pelo SFJ, à qual também aderiu o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), deveria ser silenciosa, mas foi interrompida por assobios e apitos à chegada à cerimónia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A maioria dos manifestantes, sobretudo da região de Lisboa, envergava t-shirts negras de protesto com a frase “Justiça para quem nela trabalha”.

Os oficiais de justiça contestam a proposta de revisão da carreira apresentada pelo Ministério da Justiça no final de dezembro, com condições consideradas inaceitáveis por ambos os sindicatos, como a divisão da carreira em duas e valorizações salariais que as estruturas não aceitam.