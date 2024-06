Foram, hoje, assinados, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, 40 protocolos de cooperação entre 40 empresas e o Município do Funchal, com vista que os 1.700 funcionários do município possam beneficiar de descontos nas referidas empresas.

Na ocasião, a vereadora Ana Bracamonte, que tutela os Recursos Humanos, e que esteve acompanhada pela vereadora Nádia Coelho, realçou o trabalho que tem sido feito pela equipa de Recursos Humanos, nomeadamente “na dinamização destas parcerias com o privado”, apontando também o esforço que a autarquia tem vindo a fazer na “valorização” dos seus funcionários.

Em concreto, desde a “melhoria de condições de trabalho” e equipamentos, mais formação, e reforço de novos recursos humanos acesso a horários desfasados, entre outras, entre as quais estas parcerias.

Refira-se que, presentemente, a CMF tem 124 protocolos com 124 empresas, sendo que, nalguns casos, os benefícios também são extensíveis a familiares.