A presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje que serão investidos seis milhões de euros na repavimentação das estradas da cidade.

“Vamos neste ano iniciar o que há tantos anos não se faz no Funchal, e que é uma exigência da população. Vamos investir seis milhões de euros na repavimentação das principais artérias da cidade em todas as freguesias”, disse Cristina Pedra, durante a cerimónia de homenagem a João Dantas, presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre 1985 e 1993, que a partir de hoje tem uma rotunda com o seu nome.

Trata-se da rotunda da Vitória, junto à Cimentos Madeira, que agora passa a chamar-se Rotunda João Dantas.

A rotunda foi objeto de uma requalificação que custou 100 mil euros. Foram feitas obras de “repavimentação do piso, instalação do sistema de rega, arranjo dos jardins e colocação de um cartaz luminoso com a palavra Funchal”.

Cristina Pedra explicou que a homenagem a João Dantas visa assinalar o seu longo percurso político.

À frente do município do Funchal, destacou Pedra, o ex-autarca aumentou o acesso da população a água potável de 53% para 96%, criou cinco parques de estacionamento com capacidade para 1.298 lugares, adquiriu terrenos para a construção de praças e jardins, fazendo ampliar as áreas verdes da cidade de 130 mil para quase 200 mil metros quadrados, e foi o responsável pela construção do Mercado da Penteada, entre outros projetos.

“É bem meritória esta simbólica homenagem”, sublinhou a autarca funchalense.

Por seu turno, presente na cerimónia e acompanhado pela família, João Dantas agradeceu o reconhecimento e enfatizou o sentido de serviço público que é necessário os políticos terem para responder aos anseios da população.