O Município do Funchal marcou presença na conferência final do projeto europeu Food Trails que decorreu a 3 de outubro, em Bruxelas.

Food Trails é um projeto Horizonte 2020 com duração de quatro anos, financiado pela União Europeia, que teve início em 2020, reunindo um consórcio de 19 parceiros europeus, incluindo 11 cidades, 3 universidades e 5 organizações. O projeto teve como objetivo permitir que às cidades repensar, desenvolver e implementar políticas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivas.

A conferência final do projeto teve como objetivo a apresentação dos principais resultados e conquistas, a partilha de experiências e boas práticas entre cidades e o debate com representantes políticos acerca do futuro dos sistemas alimentares europeus.

O Funchal fez-se ouvir no painel de discussão intitulado “Lições aprendidas sobre a replicação do Food Trails” e abordou a implementação da Estratégia Alimentar do Funchal, a SEMEAR, as comemorações temáticas, a Criação do FunLab – Centro de Ciências Experimentais e da Horta Pedagógica e todo o trabalho desenvolvido no âmbito da literacia alimentar.

O programa contemplou ainda debates para partilha de conhecimentos, palestas sobre a visão para os sistemas alimentares e workshops com ferramentas para o desenvolvimento de políticas alimentares integradas que beneficiem as pessoas e o planeta.

Recorde-se que o Funchal ao longo de toda a implementação do projeto Food Trails alcançou cerca de cem mil pessoas, de várias faixas etárias, através de atividades educativas de literacia alimentar, workshops de comida saudável e tradicional, e comemorações temáticas.

A Semana da Alimentação, realizada de 23 a 27 de setembro no Largo da Restauração, é o mais recente exemplo destas ações da CMF que envolvendo escolas, associações e comunidade em geral, tem por objetivo a promoção de uma alimentação saudável, sustentável e inclusiva.