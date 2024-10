A autarca do Funchal anunciou esta manhã a contratação de sete bolsas de investigação para o projeto e-games, “é um projeto financiado pelo PRR em que a Câmara Municipal é um dos parceiros e tem a seu cargo no CCIF os projetos de investigação. Há uma verba do projeto que está consignada, ainda, a mais investigação e a realização de papers ligados à indústria criativa e à indústria dos jogos”.

Agora, conforme explanou, tratam-se de “sete, sendo que uma é para quatro mestrados, uma investigação básica, uma para doutoramento, uma para pós-doutoramento e, portanto, são áreas de grande especialização”, conforme informou.

Nota ainda para o apoio aos manuais e aos vouchers escolares, bem como um prédio no Largo Município cedido para a construção de 12 apartamentos.