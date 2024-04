A Câmara Municipal do Funchal, liderada por Cristina Pedra, deliberou a atribuição de 15 bolsas de mérito para alunos que tiveram uma nota maior ou igual a 15 valores, “que pondera 50%, mas os outros 50% tem a ver com o currículo extraescolar, com os contributos que dão para a sociedade, voluntariado, desporto e uma entrevista que fazem”, elaborou a autarca no rescaldo da reunião semanal da autarquia.

“Este foi um regulamento inovador feito por este executivo que tem a ver com premiar o mérito e não apenas a bolsa aferida em função das condições financeiras da pessoa”, destacou.

Para além destas 15 bolsas, que são 2 mil euros cada, correspondendo a um investimento de 30 mil euros, foram aprovadas 80 bolsas de estudo em função dos critérios que existem e também 160 processos de apoio à família, à natalidade e incentivos, à compra de medicamentos. Há ainda a realçar duas isenções de IMT e IMI para jovens que, de acordo com Pedra, comprova que os jovens continuam a comprar casa. “Neste momento, já 73 jovens compraram a sua casa desta forma e já representa 7,5 ME de Valor Patrimonial Tributário associado a estas transações”.

Oposição tem de ser “responsável”

Já sobre as críticas lançadas pela Confiança acerca do 25 de Abril, a autarca desvalorizou e aconselhou a oposição que, conforme elucidou, faz parte da democracia, a ser “responsável”.

Também aclarou que as três medidas chumbadas, que foram apresentadas pela Confiança, já existem. “Nós já fazemos as medidas que foram propostas, já estão integradas”, observou.

No mais, considerou que as críticas por parte da Confiança chegam porque existe, a seu ver, muito pouco para apontar a este Executivo, elogiando, em tom irónico, “o engenho e criatividade” demonstrado pela oposição.