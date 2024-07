Na quinta-feira passada, 25 de julho, data em que se assinalou o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, a empresa municipal Frente MarFunchal foi a vencedora da 3.ª edição do Prémio Anual de Prevenção do Afogamento e Segurança Aquática (PAPASA) em Portugal.

O projeto ‘Diversão em Segurança’ é uma iniciativa da empresa municipal Frente MarFunchal, cujo principal objetivo é sensibilizar a comunidade educativa para a segurança infantil nas praias, na escola e em casa. Pretende alertar crianças, pais e docentes para os comportamentos de risco que comprometem a segurança de todos e transmitir conhecimentos úteis que podem contribuir para a prevenção de acidentes, demonstrando que todos podemos salvar vidas.

“Este galardão tem como objetivo premiar os projetos que colaboram na promoção da Prevenção do Afogamento e da Segurança Aquática, visando diminuir o número de afogamentos fatais e não fatais”, explica uma nota enviada à redação.

Na terceira edição, os candidatos foram selecionados pela Comissão de Reconhecimento, composta por especialistas nacionais e internacionais na área, e pelo voto público nas redes sociais.

De acordo com o presidente da Red Seagull, Filipe Lara, “este prémio foi criado para reconhecer e recompensar iniciativas que incentivem a prevenção de afogamentos e promovam a segurança aquática na sociedade portuguesa”.