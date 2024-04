Forum Madeira recolhe alimentos para gatos do Canil do Vasco Gil

O Forum Madeira vai apoiar o Canil do Vasco Gil através da realização de uma recolha de alimentos para gatos, até dia 21 de abril.

Após a campanha ‘Green is the new Black’ que promoveu uma recolha de roupa usada, o Forum Madeira retoma novamente este mote, desta vez com o objetivo de promover as boas práticas e cuidados essenciais com os animais de estimação.

Adicionalmente, e em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, o Forum Madeira está a promover uma campanha de adoção de animais do Canil do Vasco Gil. Assim, está patente uma exposição fotográfica no Piso 2, até dia 21 de abril, onde apresentam vários animais disponíveis para adoção, acompanhados por um texto sobre as suas histórias.