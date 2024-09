O Forum Madeira lançou esta segunda-feira, 9 de setembro, o ‘Cãocurso Dog Friendly’ – um concurso que procura encontrar a mascote de quatro patas do centro comercial.

Esta ação surge alinhada com a novidade, já divulgada, de que, já a partir de 4 de outubro, o Forum Madeira passará a ser oficialmente dog friendly, permitindo a entrada dos patudos no centro comercial. Para tal, basta efetuar o registo na plataforma.

Para participar no ‘cãocurso’, os donos devem descarregar a app do Forum Madeira, preencher o formulário de pré-registo disponível no menu lateral, dirigir-se ao Balcão de Informações e apresentar os documentos requeridos. Depois disso, recebem uma chapa identificativa, que deverá estar presente nas fotografias que vão depois decidir o vencedor do concurso.

Terminado o tempo de inscrição, a 22 de setembro, o júri composto por quatro elementos - um representante da Nestlé Purina, do Canil Vasco Gil, da K9 Training School e da Agência de Comunicação Brandhunters - votará na fotografia mais criativa, fashion e inovadora – adequada à imagem do Forum Madeira -, com a melhor qualidade. É essencial que, na foto, seja possível visualizar a chapa amarela uma vez que é a forma de identificar que o cão já se encontra registado na plataforma Dog Friendly Forum Madeira.

Para o vencedor do Cãocurso Dog Friendly estão reservados vários prémios: um ano de ração gratuita da Nestlé Purina, uma aula experimental na K9 Training School, um voucher no valor de 500€ a utilizar na loja Snochies, localizada na Rua da Levada dos Barreiros nº24 no Funchal, e uma sessão fotográfica profissional a realizar-se no Forum Madeira.