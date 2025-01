‘20 anos de ti. Mais do que teu, o Forum Madeira és tu’ é a campanha que assinala o 20º aniversário do Forum Madeira que abriu portas no dia 5 de abril de 2005.

As duas décadas de “história e de ligação única com os seus clientes”, serão celebrados ao longo de 2025 com diversas iniciativas, divulgadas pelo centro em nota de imprensa.

O Ciclo de Cinema Documental Português, em sala até 25 de janeiro, e uma nova exposição Multidisciplinar Artística Infinito “O limite como impulso”, a inaugurar dia 16 de janeiro no Art In Forum, são alguns dos eventos já agendados.

“20 anos são um marco importante na nossa história e queremos agradecer a todos aqueles que contribuíram para o sucesso do Forum Madeira. A campanha “20 anos de ti. Mais do que teu, o Forum Madeira és tu” é uma forma de retribuirmos o carinho e a confiança que nos têm demonstrado. O Forum Madeira sempre foi um espaço de união e queremos reforçar, por mais 20 anos, o nosso compromisso de continuarmos a ser não só um centro de experiências, mas também um espaço que evolui com o objetivo de ir ao encontro das expetativas e necessidades de quem o frequenta”, afirma Rita Paixão, diretora do Forum Madeira.