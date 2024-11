A Black Friday está a chegar ao Forum Madeira, e este ano, o centro comercial preparou um guia de dicas exclusivas e práticas para garantir que todos aproveitam ao máximo as ofertas e promoções deste grande evento de compras.

Neste Top 10 constam desde estratégias inteligentes de compras até sugestões para garantir o máximo de conforto e diversão, no entusiasmo que é sempre uma 6ª Black Friday.

“A nossa missão é proporcionar, aos nossos clientes e visitantes, uma Black Friday divertida e sem preocupações. Por isso, decidimos partilhar dicas valiosas para tornar este dia de compras ainda mais prazeroso e sem stress associado. Queremos que todos saiam do Forum Madeira com a sensação de que fizeram ótimas compras e que viveram uma experiência única”, afirma Rita Paixão, diretora do Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE.

Eis as 10 dicas para uma Black Friday sem preocupações:

1- Aproveite o lado divertido da experiência: mais do que um dia de compras, a Black Friday no Forum Madeira é uma oportunidade para se divertir e desfrutar do ambiente dinâmico do centro comercial.

2- Defina um orçamento e: foco no que realmente precisa - evite excessos e planeie suas compras para fazer escolhas inteligentes.

3- Reforce as suas compras com uma estratégia: aproveite para antecipar presentes de Natal e garantir as melhores ofertas.

4- Traga o seu amigo de 4 patas: o Forum Madeira é pet friendly! Traga o seu cão, registado no centro comercial, e aproveite o dia com companhia.

5- Explore as lojas com produtos exclusivos: descubra lançamentos e edições limitadas de diversas lojas.

6- Visite as lojas com horário de abertura antecipada: algumas lojas abrem mais cedo, permitindo assim que garanta as melhores ofertas sem a agitação das grandes multidões.

7- Peça ajuda à nossa Equipa durante a Black Friday: a equipa do Forum Madeira estará disponível para oferecer informações e assistência em tudo o que for necessário.

8- Tira partido dos serviços e conforto do Forum Madeira: aproveite as áreas de descanso, wi-fi gratuito e outros serviços, como o embrulho de presentes em algumas lojas.

9- Usa roupa confortável: prepare-se para um dia de muitas caminhadas e aproveite a experiência sem desconfortos.

10- Estacionamento coberto e sem stress: com 800 lugares de estacionamento coberto, o Forum Madeira garante que todos os visitantes possam estacionar com facilidade e evitar o stress das grandes movimentações de tráfego.

Compras estratégicas, explorar novidades ou antecipar as prendas de natal, a Black Friday, com este guia de “sobrevivência”, será uma experiência inesquecível e tranquila no Forum Madeira.