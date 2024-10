São Vicente Social. É esta a designação do fórum que a Câmara Municipal presidida por José António Garcês promove, em parceria com o JM Madeira, já amanhã, com o intuito de alertar para a importância das políticas sociais em curso no concelho, garantindo ainda uma reflexão alargada sobre o tema.

Garantidos que estão os mecanismos de apoio, importa igualmente difundi-los adequadamente por forma que a informação possa alcançar todos os munícipes. É com esta intenção, também, que a Autarquia e o Jornal uniram esforços e organizam esta quarta-feira o evento ‘São Vicente Social’, com início marcado para as 10 horas, no auditório da Escola Agrícola da Madeira.

Uma iniciativa que junta diferentes responsáveis de inúmeras instituições com intervenção assinalável no concelho no que concerne à área social.

O painel de oradores já está definido. Engloba a participação do próprio presidente local, José António Garcês, principal responsável por um debate que pretende demonstrar as valências sociais do Município e abrir caminho a uma reflexão conjunta.

Também fará uso da palavra Sandra Andrade, diretora do Gabinete de Apoio ao Idoso e membro da Direção da ADENORMA, bem como Sílvia Gonçalves, que integra a direção da Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco. Matilde Fernandes, da Casa do Povo da Ponta Delgada, e Joaquim Camacho, da Casa do Povo da Boaventura, também terão oportunidade de divulgar muito do trabalho que as instituições realizam em prol dos cidadãos.

O evento é aberto ao público e tem transmissão em direto assegurada pelo Canal NaMinhaTerraTV e nas plataformas digitais no JM.