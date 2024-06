Formulário online para substituição de passes já está disponível

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) informa que os passageiros com passe intermunicipal pago já podem descarregar o formulário online para troca do passe atual pelo novo cartão GIRO.

O formulário poderá ser descarregado no seguinte aqui ou nas lojas onde habitualmente os pasageiros carregam os respetivos passes.

Leia a nota de imprensa da SREI:

Como já avançado, com a entrada em operação, a partir de 1 de julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, dá-se, assim, início ao período de transição gradual para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.

Assim, os primeiros clientes a trocar o suporte do título de transporte serão aqueles que possuem passes INTERMUNICIPAIS PAGOS (não gratuitos), com ou sem vinheta combinada, das carreiras interurbanas, isto é, da ex-Companhia dos Carros de São Gonçalo, da SAM, da Empresa de Automóveis do Caniço (EACL), da Rodoeste e da Carreira n.º 81 – Curral das Freiras, da Horários do Funchal. Estes clientes podem descarregar os formulários de requisição do novo passe no site da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre (DRTMT) em https://www.madeira.gov.pt/drtmt (meio a privilegiar) ou, em alternativa, na loja onde habitualmente carregam o passe.

Solicita-se a todos os demais clientes para não se dirigirem às lojas sem que haja uma comunicação expressa nesse sentido, alertando-se que apenas serão atendidos os clientes indicados no parágrafo anterior.

Informa-se, mais uma vez, que os clientes titulares dos passes gratuitos (sub-23 e mais de 65) poderão, nesta primeira fase, continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os títulos atuais.

Quanto aos clientes titulares dos restantes passes PAGOS, deverão efetuar o carregamento do seu passe, no prazo e moldes em que sempre fizeram.

O procedimento de troca do passe atual pelo novo Cartão GIRO é o seguinte:

- Descarregar o Formulário próprio para o efeito no site da DRTMT (https://www.madeira.gov.pt/drtmt) ou, em alternativa (apenas como último recurso), na loja onde habitualmente é carregado o passe;

- Entrega do Formulário devidamente preenchido, juntando uma foto atualizada tipo passe (pagando o valor do suporte de título/cartão nesse momento), na loja onde habitualmente é carregado o passe ou na loja do Centro Comercial Anadia Shopping (loja n.º 6) dos Horários do Funchal;

- Levantamento do novo Cartão GIRO na loja indicada no formulário, com a possibilidade de poder efetuar o carregamento do mês.

No caso dos passageiros da ilha do Porto Santo, está a ser preparada uma solução a divulgar em tempo oportuno, estando assegurada a plena utilização dos transportes públicos a partir de 1 de julho.

O novo sistema de bilhética GIRO entrará em vigor com a nova Rede de Transportes Públicos da Região Autónoma da Madeira, a rede SIGA, que será brevemente apresentada.