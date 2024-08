A Semana da Cultura Popular e Tradicional tem registado “uma afluência muito boa” por parte do público, regozija-se ao JM, António Vale, presidente do Grupo de Folclore da Ponta do Sol, que, juntamente com a Câmara Municipal, organiza este evento que marca a abertura das Festas do concelho.

Depois de quatro dias de atividades em que a cultura e as tradições estiveram em foco nesta vila da costa oeste, eis que, hoje, teve lugar o ponto alto da programação: o 32.º Festival Internacional de Folclore da Ponta do Sol, no qual deslumbraram oito grupos regionais, nacionais e internacionais com as suas danças e pomposos trajes.