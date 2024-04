Subordinado ao tema ‘Liberdade’, a Fnac promove a 19.ª edição das Maratonas Fotográficas FNAC, iniciativa cultural que este ano estará associada aos 50 anos da Revolução dos Cravos.

Com mais de 9.000€ em prémios, as inscrições já estão abertas para todos os amantes de fotografia e decorrem até 31 de maio.

Os participantes “serão desafiados a registar as melhores imagens que captem a essência da Liberdade, tendo como subtemas a paz, pão, habitação, saúde e educação. Com data de arranque a 8 de junho, os cenários propostos pela FNAC vão de Norte a Sul do país, passando ainda pelo arquipélago da Madeira, nomeadamente: Minho, Porto, Ilha do Porto Santo, Lisboa, Coimbra, Cascais, Sul do Tejo, Algarve e Aveiro.

As rotas propostas, que incluem museus, castelos, aeródromos, monumentos históricos e jardins emblemáticos, oferecem a oportunidade aos participantes de conhecerem novos espaços que muitas vezes passam despercebidos no frenesim do dia a dia. Estas maratonas vão proporcionar também o acesso a locais especiais que não estão acessíveis ao público, como o Quartel da Serra do Pilar, o Ateneu Comercial do Porto ou o Aeródromo de Manobra N.º 3 da Força Aérea do Porto Santo”, diz comunicado.

“As Maratonas Fotográficas são uma celebração da liberdade de expressão, tendo em conta o poder transformador da fotografia”, afirma Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Portugal.

Os interessados podem inscrever-se nas lojas físicas da FNAC, através do site www.fnac.pt/maratonas-fotograficas ou ligando para o serviço Liga & Encomenda FNAC através do 211 536 000. A participação tem um custo associado de 35€ por inscrição, sendo que para os aderentes do Cartão FNAC a inscrição é de 30€.

A agenda das Maratonas Fotográficas FNAC, assim como mais detalhes sobre os percursos e processo de inscrição, podem ser consultados no website oficial da iniciativa em https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas.