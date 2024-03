A Autoridade Tributária tem nesta altura mais de dez mil processos de execução fiscal contra munícipes que não pagaram as faturas de consumo de água. A cobrança coerciva foi solicitada por diversas câmaras e inclui também as custas do procedimento fiscal. No total, foram executadas 3.151 famílias.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Mudanças na Fernão de Ornelas convenceram críticos. Perdeu automóveis, mas ganhou movimento, asseguram os comerciantes ao JM. O fecho à circulação rodoviária da rua “mais movimentada” do Funchal gerou críticas e desconfiança, mas cinco anos depois o balanço é positivo.

A política merece também relevo nesta edição. No PSD-M, Albuquerque enche salas, Manuel António Correia reforça críticas. No PS-M, socialistas surpresos por Cafôfo debater eleições antes da decisão de Marcelo.

Saiba ainda que PJ investiga incêndio que consumiu duas viaturas em Santo António e que ex-gerente do Fugitivo começa a ser julgado. Indivíduo, agora com 87 anos, é acusado do crime de abuso de confiança contra a Segurança Social, por dívida que ascende a quase 60 mil euros.

