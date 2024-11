No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta terça-feira, coube a Brício Araújo a declaração política semanal.

O deputado do PSD congratulou, acima de tudo, as negociações do PSD Madeira com o Governo da República, considerando que várias das reivindicações das Região vão, afinal, estar plasmadas no Orçamento de Estado para 2025. “A proposta inicial não satisfazia os nossos principais compromissos e o PSD Madeira reagiu”, disse que não era bom”, destacou. Mas, “também tínhamos consciência de que era apenas a versão inicial e tomando uma posição firme, mas de diálogo”, poderia propiciar outras conquistas.

O PSD Madeira “mostrou firmeza e caráter e mostrou que pela Madeira era até capaz de lutar contra o PSD nacional, sabendo que o caminho era pela negociação. Historicamente, as grandes conquistas da Madeira sempre foram possíveis em sede de especialidade”, justificou.

E, no seu entendimento, mais uma vez “conseguiu. Hoje, permite-nos apresentar resultados: o PSD nacional foi sensível a alguma das nossas preocupações e reconheceu direitos dos madeirenses”.

Entre essas conquistas, destacou a “transferência extraordinária de 50 milhões de euros, muito acima do que representou o corte em termos de coesão”. No mais, acima de tudo, vincou aquilo que diz serem diferenças de (des)tratamento entre o período em que o PS esteve no Governo da República e a atual postura do governo de Luís Montenegro.