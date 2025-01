Fim do bilhete pré-comprado na Horários do Funchal constitui “um aumento brutal camuflado”, defende o JPP

O fim do bilhete pré-comprado na Horários do Funchal constitui “um aumento brutal camuflado”, denunciou hoje o partido Juntos Pelo Povo (JPP). No modelo anterior, recorda-se, os passageiros podiam adquirir bilhetes pré-comprados por 1,25€, mas com a descontinuidade e adiamento desta modalidade, a HF passa a oferecer apenas a possibilidade única do bilhete de bordo pelo valor de 1,95€.

“Esta medida representa um aumento brutal de 0,70€, uma artimanha camuflada que ataca o bolso dos utentes da Horários do Funchal”, acusa o deputado do JPP, Luís Martins, citado em nota de imprensa que deu a conhecer uma iniciativa política realizada hoje na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto ao quiosque de vendas da empresa de transportes público.

“Em algumas zonas rurais, onde os bilhetes custavam, por exemplo, 1,30€, os mesmos subiram para 1,95€, valor que passou a ser de referência para o bilhete municipal. O bilhete intermunicipal passou a ter um custo de 2,60€, no entanto o deputado referiu que, em certas localidades, os autocarros vêm já com a lotação esgotada, deixando apeados alguns utentes de transporte público”, explica-se na mesma nota.

“Não basta aplicar o dinheiro do PRR e anunciar a transição digital e a redução carbónica”, observa Luís Martins, considerando ser “necessário pensar nas pessoas e em todas as variáveis da questão dos transportes, desde as infraestruturas rodoviárias aos trajetos e horários do transporte público, sem descurar os aumentos referidos.”

Para o parlamentar, o serviço dos transportes públicos na atualidade é “caro e pouco atrativo”, sendo ainda necessário adaptar as carreiras ao número de utentes e a horários que sirvam os interesses de todos os setores da população.