Será um fim de semana de inverno. De acordo com a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu hoje irá apresentar-se geralmente muito nublado.

Estão previstos aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 65 km/h, em especial até ao início da manhã.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 23º e a mínima de 16ºC.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte estão previstas ondas de norte com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo para2,5 a 3,5 metros a partir da manhã e para a costa sul ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar irá rondar os 19/21ºC.

Para amanhã, domingo, o IPMA prevê igualmente céu geralmente muito nublado. Aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada até ao final da manhã, diminuindo de frequência e intensidade a partir da tarde.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 65 km/h.

As temperaturas irão oscilar entre os 22º e máxima e os 16º de mínima.