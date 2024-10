O filme ‘Vale do Fogo’, que aborda a tradição secular dos fachos de Machico, pode ser visto, a partir de hoje,m a bordo dos aviões da TAP, em todas as viagens de longa duração.

O filme foi realizado pelo jovem cineasta João Brás, produzido pela Neblina Filmes a cargo do produtor Diogo Teotónio, rodado integralmente na Ilha da Madeira, com um elenco completamente madeirense, é um dos cinco finalistas da primeira edição da Altitude Film Festival, estando agora a votação de todos os passageiros para melhor filme.

O Altitude Film Festival é o primeiro festival de curtas-metragens documentais e de ficção, realizado a bordo dos aviões da TAP, que pretende celebrar o mundo do cinema, com o principal objetivo de promover Portugal, destacando a cultura e as suas tradições com o principal objetivo promover Portugal.

A entrega dos prémios do Festival realiza-se no dia 5 de novembro, Dia Mundial do Cinema, onde a produtora Neblina Filmes marcará presença. A produtora, acredita que este filme fortalecerá o destino da Madeira, e ampliará as ligações das histórias que são contadas através da 7ª arte, ligando e promovendo a Madeira para o Mundo

Na sinopse do filme é explicado que: “Soa o búzio. As barcas flamejantes iluminam as montanhas do vale. Tomás procura refúgio no mar, mas a ausência do fogo lhe chama”