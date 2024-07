No seu habitual ‘Ponto de Ordem’ de domingo, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz destacou o hastear, na semana que terminou, de mais um galardão que distingue a qualidade da água balnear das praias do concelho.

“O galardão ‘Praia. Qualidade de Ouro’, é uma distinção atribuída pela Quercus, e que, no nosso caso, é fruto do esforço que temos feito para garantir um bom sistema de saneamento de águas residuais, evitando assim contaminações que possam afetar a qualidade das nossas águas balneares”, realçou, lembrando que, paralelamente, a autarquia tem promovido boas práticas ambientais para a preservação do meio ambiente.

“Todo este trabalho na área das políticas ambientais culminou com o galardão que foi hasteado nas praias de São Fernando, Palmeiras e Reis Magos”, reforçou, entendendo que a distinção é também uma resposta aos que deixaram no concelho “uma herança desastrosa em termos ambientais, com estruturas de saneamento obsoletas, que aos poucos estamos a reabilitar, e que usaram a sua própria incompetência e incúria para atacar a nossa gestão”.

“Quem não se lembra das vezes em que, nos Reis Magos, aquele vereador Brício, agora deputado, aparecia quase primeiro do que a porcaria só para apontar o dedo que na verdade deveria ser apontado ao seu próprio partido. Tantas as vezes apareceu que foi apelidado de profissional da porcaria, principalmente quando ignorava a porcaria que também aparecia em municípios governados pelo seu partido”, afiançou.

O autarca entende, por isso, que este galardão é o reconhecimento do trabalho do seu executivo camarário e também “a resposta aos que fazem da política em terreno de aproveitamentos, de meias verdades e de acusações gratuitas”.

“A esses vamos respondendo no tempo certo, com trabalho e com reconhecimento de entidades credíveis e especializadas. Será sempre o nosso trabalho a deitar por terra as mentiras e os cenários fabricados”, observa.

A finalizar, Filipe Sousa elogiou ainda o “trabalho incansável e meritório” dos trabalhadores do Ambiente, Salubridade e limpeza Urbana que, “com entrega e profissionalismo”, ajudam a tornar as metas da autarquia uma realidade cada vez mais presente e efetiva na vida dos munícipe.

“É claro que ainda falta muito trabalho para fazer, mas, aos poucos e com persistência, vamos atingindo as nossas metas e objetivos”, remata.