O autarca Filipe Sousa refere hoje, em comunicado enviado à nossa redação, que o “banquete, em tom de última ceia, anunciado para a Quinta Vigia, que junta autarcas do PSD e o presidente do Governo Regional, é algo que deveria chocar todo o poder local”.

Considera que tal facto “é uma pouca vergonha e um aproveitamento descarado de dinheiros públicos ao sabor de interesses pessoais e partidários, com um líder fraco a tentar manter-se no poder a todo o custo”.

Recorde-se, todavia, que o JM noticiou, ontem, que o almoço reuniu os autarcas da Calheta e da Ribeira Brava e foi realizado num restaurante na baixa do Funchal e não na Quinta Vigia.

Não obstante, Filipe Sousa escreve hoje que a referida reunião pode ser enquadrada nas investigações judiciais em curso. “O processo “Ab initio” levanta precisamente suspeitas sobre este tipo de práticas, que colocam em causa a ética na gestão pública e o respeito pelos contribuintes. Este governo está podre, atua sem qualquer pudor, evidenciando todos os sinais de que a sua principal prioridade é garantir a própria sobrevivência, em detrimento do interesse público. As manobras políticas, as nomeações duvidosas e a constante opacidade nos processos não deixam margem para dúvidas sobre a degradação do sistema que nos governa.”