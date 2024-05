O jornalista Filipe Gonçalves é o novo presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira. Numas eleições fortemente participadas, 53 dos 89 jornalistas inscritos para a eleição responderam à chamada, correspondendo a uma participação de 60%.

A eleição, que esteve a decorrer nos últimos dias e terminou hoje, contou com oito votos presenciais e 45 online.

Na Madeira, as eleições tiveram uma lista única, que seguiu o lema “Juntos, em missão, pelo futuro do jornalismo”.

Além do jornalista da RTP a presidir à Direção Regional da Madeira, a lista de efetivos é composta por Erica Franco (vice-presidente), Cláudia Ornelas (tesoureira), Cláudia Sequeira (secretária) e Catarina Gouveia (vogal).

Em declarações ao JM, Filipe Gonçalves disse assumir as novas funções com um sentido de “grande responsabilidade”, mostrando-se motivado para o “grande trabalho” que diz ter pela frente, juntamente com a equipa que o acompanha.

As principais medidas que tenciona executar brevemente passam por reuniões com as direções dos órgãos de comunicação social da Madeira e pela verificação “se os contratos coletivos de trabalho estão a ser aplicados devidamente nas redações”.

O jornalista dos quadros da RTP-Madeira mencionou também que “umas das maiores participações de sempre” na eleição do sindicato mostra que os jornalistas “querem um sindicato unido” na defesa do “futuro dos jornalistas e do jornalismo”.