Os habitantes de Thulasendhrapuram, uma pequena aldeia no sul da Índia, rezaram hoje pela vitória de Kamala Harris nas eleições presidenciais norte-americanas, recordando as origens dos antepassados da vice-presidente dos Estados Unidos que esperam que derrote Donald Trump.

“É o desejo do povo de Thulasendhrapuram e de Painganadu que uma mulher de origem indiana, e ainda por cima do distrito de Thiruvarur em Tamil Nadu, ocupe o mais alto cargo nos Estados Unidos, o que será um motivo de grande orgulho para todas as mulheres”, segundo um habitante local, Arulmozhi Suthakar, ao jornal The Hindu.

A estação de televisão Zee News mostrou imagens de vários aldeões no templo local Dharma Shastha, participando em orações especiais em honra de Harris.

As cerimónias e uma grande faixa de vinil colocada à entrada do templo da cidade, localizada a cerca de 320 quilómetros a sul de Chennai e onde vivem apenas 300 pessoas, são já uma repetição do entusiasmo vivido aquando da nomeação de Harris para a vice-presidência dos em 2021.

Depois de abandonar a corrida eleitoral de novembro, o Presidente Joe Biden anunciou o apoio a Harris, que entretanto obteve já os apoios suficientes para garantir uma nomeação pelo Partido Democrata como candidata à Casa Branca.

Kamala Harris é filha de Shyamala Gopalan, uma investigadora nascida no estado indiano de Tamil Nadu que se mudou para os Estados Unidos em 1958. Ali casou com um professor de economia jamaicano, Donald Harris.

Na sua autobiografia “Our Truth” (2019), a democrata indicou que os seus avós eram originários de Thulasendhrapuram, lembrando as suas visitas regulares à Índia com a sua mãe e, segundo o The Hindu, visitou o estado do sul para espalhar as suas cinzas após a sua morte em 2009.

“A minha mãe, os meus avós, as minhas tias e os meus tios incutiram-nos o orgulho nas nossas raízes sul-asiáticas”, recordou Harris na sua autobiografia, pouco depois de afirmar que a sua mãe “escolheu e foi bem recebida e abraçada pela comunidade negra” aquando da sua chegada aos EUA.

“A minha mãe compreendeu muito bem que estava a criar duas filhas negras”, acrescentou.

Biden, 81 anos, anunciou no domingo a desistência da campanha para a sua reeleição e o apoio à sua vice-presidente Kamala Harris como possível sucessora depois de semanas de pressão interna para desistir da corrida.

Para ser candidata contra Trump em novembro, Kamala Harris, de 59 anos, tem de ser confirmada pelos delegados na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.