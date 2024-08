A edição 32 da Festa do Peixe Espada Preto começa hoje, às 19h00, em Câmara de Lobos, com uma homenagem ao pescador, que conta com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, entre outras entidades.

O parque de estacionamento junto à baía está transformado numa esplanada gigante, servida por cinco restaurantes e por 15 outros espaços de comes e bebes.

Até domingo, o prato principal é peixe espada preto, mas também há outras iguarias regionais.

A Festa do Peixe Espada Preto, organizada pela Junta de Freguesia liderada por Celso Bettencourt, é já uma atração regional com lugar no calendário de agosto.

À gastronomia junta-se um cartaz de animação, hoje com Jorge Ferreira, como cabeça de cartaz, a partir das 23h00. ‘I Love Pimba Superstar’ encerra a noite, por volta das 2 da manhã. Antes disso, às 20h00, há despique de bandas, com a Banda Municipal de Câmara de Lobos, Recreio Camponês e Orquestral Os Infantes.

Sexta-feira, Roni de Melo é o artista em destaque e no sábado atua Mimicat (vencedora do Festival da Canção em 2023). No domingo, os 4 Litro encerram os espetáculos.

O programa contempla show-cookings, a atuação de muitos outros artistas e noites de música para dançar, a gosto dos DJ convidados.

A pesca do peixe espada preto é um setor muito importante para a economia regional. Movimenta 23 barcos, que dão trabalho a 250 trabalhadores. A faturação é da ordem dos 10 milhões de euros por ano.