À semelhança dos anos anteriores, a Feira das Vontades regressa ao Largo da Restauração e Placa Central, para celebrar o Dia Internacional do Voluntário pela vigésima primeira vez consecutiva. Como ponto de encontro anual, a Associação Casa do Voluntário – IPSS em parceria com a Comissão Organizadora (Garota do Calhau, Direção Regional da Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José e Causa Social) está a organizar a XXI Feira das Vontades entre os dias 12 a 16 de novembro.